إجراءات جديدة للبيطار الأسبوع المقبل

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أشار الخبير القانوني سعيد مالك إلى أنّه "من الثابت ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد ان صدر قرار الغرفة ١٢ عن محكمة استئناف بيروت استأنف نشاطه وهو حاليا يدرس موضوع صور الاقمار الاصطناعية التي تسلّمها لبنان من الحكومة الروسية وسيعمل مطلع الأسبوع المقبل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق المدعى عليهم وبعض الشهود كما ان البعض من أصحاب الضحايا سيتقدمون بدعاوى كفّ يد القاضي البيطار عن التحقيق بضحاياهم، لكن هذا المسار سيستمر طالما لم نصل بعد إلى تسوية بين المسارين القضائي والسياسي".

وأكّد مالك، في حديثٍ مع جريدة "الانباء"، أنّه "مطلوب فصل الملف القضائي عن الاطار السياسي"، معتبراً أن "دعاوى كفّ اليد وردّ طلبات نقل الدعاوى لا تكفّ يد القاضي لكنّها تُجمّد التحقيق ما يعني أننا سائرون بنفس المسار الذي شهدناه في الأشهر الماضية".