الديار: حزب الله: السفارة الاميركية تدير المعركة الانتخابية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اتهم عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق السفارة الاميركية في لبنان بأنها «تدير بنفسها معركة الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة بالتمويل والتحالفات والحملات الاعلامية المدفوعة الثمن لانها تريد مجلسا يكون منصّة لاستهداف المقاومة ولجرّ لبنان الى ركب التطبيع مع العدو الاسرائيلي».

وقال في احتفال امس «ان اميركا في لبنان تسوّق للأهداف الاسرائيلية». واعتبر ان لبنان مستهدف بسياسة اميركية هدّامة تحمي حيتان النظام الاقتصادي الفاشل والفاسدين في النظام المصرفي الفاشل، وتتآمر على قوة لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي».





وفي احتفال امس قال نائب الامن العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «لم يعد ممكنا ان يكون النقاش عن المقاومة كاي نقاش عادي في البلد. نعم النقاش عن المقاومة هو اي لبنان نريد؟ نريد لبنان القوي او لبنان الضعيف؟ نريد لبنان التابع او لبنان المستقل؟ نحن نريد لبنان سيدا مستقلا وقوياً... هذا هو لبنان الذي نريده فمن اراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر».

واكد «نحن سعينا بكل الوسائل لرسم خطوات اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وعمليا شكلنا فريق عمل من اجل التهيئة للانتخابات، ونحن متحمسون لها».