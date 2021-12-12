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مساعد الرئيس الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار سورية

12
DECEMBER
2021
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الوطن السورية: جدد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني، أمس، إدانة واستنكار بلاده الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية، وفي الوقت نفسه ندد باعتداءات الاحتلال الأميركي على أجزاء من الأراضي السورية ونهبه لخيراتها ومواردها الطبيعية، داعياً إلى الانسحاب الأميركي من دول المنطقة.

 

وخلال لقائه سفير سورية في طهران شفيق ديوب، طالب حسيني حسب وكالة «سانا» للأنباء، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.


كما ندد مساعد الرئيس الإيراني باعتداءات الاحتلال الأميركي على أجزاء من الأراضي السورية ونهبه لخيراتها ومواردها الطبيعية، داعياً إلى الانسحاب الأميركي من سورية والعراق ودول المنطقة.


وأكد حسيني، استعداد إيران الكامل للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية في سورية، منوهاً بمعرض المنتجات الإيرانية الذي أقيم مؤخراً في دمشق وقال: إن «الجانب الإيراني لديه العزم الجاد على التعاون مع دول الجوار وفي مقدمتها سورية».


وكالة «إرنا» الإيرانية من جانبها نقلت عن حسيني قوله خلال اللقاء: «إن الحكومة الثالثة عشرة أعطت الأولوية لتوسيع التعاون مع دول الجوار والمنطقة ولاسيما سورية التي نعتبرها دولة شقيقة وحليفاً وشريكاً إستراتيجياً لإيران».


وأضاف حسيني: إن بلاده كان لديها «تعاون جيد في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وحاولنا أيضاً الدفاع عن الشعب المظلوم والحكومة السورية الشرعية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي».


وأشار إلى اعتداء كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وقال: «من المتوقع أن يرد المجتمع الدولي على ذلك ويدينه».
وقال: «على رعاة الإرهابيين أن يعلموا أن هذه الأعمال لن تمر من دون رد، وإذا سعى الصهاينة لإشعال النار والحرب وانعدام الأمن في سورية، فإنه سيؤثر عليهم بالتأكيد».

الشرق الأوسط
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