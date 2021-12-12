الشرق الأوسط: لبنان يسجل إصابتين بمتحور «أوميكرون»

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الشرق الأوسط: أكدت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل إصابتين لوافدتين من أفريقيا بسلالة «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أمس (السبت)، إن «الحالتين الإيجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون».

وأضاف أن الحالتين موجودتان في العزل المنزلي وتظهران أعراضاً خفيفة، مشيرا إلى أنهما وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية.