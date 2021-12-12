عناوين الصحف ليوم الأحد 12 كانون الأول 2021

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النهار: كل الطرق مسدودة ومهاجمة البيطار مؤشر تصعيدي

الديار: أزمة البيطار في التصعيد ومجلس الوزراء مؤجل للعام الجديد ما لم تحصل مفاجأة

عون يستعجل اجتماع الحكومة وميقاتي لا يريد تفجيرها من الداخل

حزب الله يتهم السفارة الاميركية بادارة معركة الانتخابات بالتمويل والتحالفات

الشرق الأوسط: المأزق السياسي يعطّل محاولات استئناف جلسات الحكومة اللبنانية

السنيورة: الدولة مختطفة من قبل «حزب الله»

الأنباء الكويتية: بري يحذّر البيطار ومن خلفه من «اللعب بالنار» و«الشرعي الأعلى» يدعو لانعقاد الحكومة في الوقت المناسب



الوطن السورية: مبعوث اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لـ«الوطن»: لا شرعية لأي مخطط استيطاني إسرائيلي في الجولان … المقت: سنواصل مقاومة الاحتلال بكل ما نملك من إمكانات