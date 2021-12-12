الأنباء الكويتية: بري يحذّر البيطار ومن خلفه من «اللعب بالنار»

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بعض ما جاء في جريدة الأنباء الكويتية:

كلما ارتفعت وتيرة الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء وفقا للتدهور المتسارع، أو لإظهار نية التجاوب مع الإصلاحات المطلوبة عربيا وخليجيا، كلما ارتفعت بالمقابل وتيرة التحدي بين الثنائي وبين القاضي طارق البيطار، الذي رد على اتهام الرئيس نبيه بري له «بالتأمر» في ملف تفجير المرفأ، بإصدار مذكرة إلى القوى الأمنية تطالبها بالتنفيذ الفوري لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق أقرب الوزراء والنواب من بري، معاونه السياسي وزير المال السابق علي حسن خليل، الأمر الذي اعتبره الرئيس بري بمنزلة «اللعب بالنار من جانب البيطار ومن خلفه».