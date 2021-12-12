الديار: من المستبعد انعقاد مجلس الوزراء...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أكدت مراجع مطلعة لـ«الديار» امس ان الطريق تكاد تكون مقفلة اما م حل ازمة انعقاد مجلس الوزراء، مشيرة الى ان التطورات الاخيرة صعّبت الحلول، خصوصاً بعد اصرار القاضي البيطار على توقيف النائب علي حسن خليل فوراً، مع العلم ان المذكرة لم تصل الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كما ذكر بعض وسائل الاعلام، وانها ما زالت لدى النيابة العامة التمييزية التي تدرسها.

واستبعدت المراجع حصول تطور إيجابي في هذا الصدد خلال الايام المقبلة، وبالتالي من المستبعد انعقاد مجلس الوزراء قبل نهاية العام إلا اذا حصلت مفاجأة من العيار الثقيل.