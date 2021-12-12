اللبناني رافي ابو سلهب يحصد الفضية في “المواي تاي” في تايلاند

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حقق البطل العالمي ابن بلدة عيحا في قضاء راشيا رافي رمزي ابو سلهب، خلال تمثيله دولة الامارات العربية المتحدة انجازا جديدا توج فيه مسيرة مشاركاته في البطولات، حيث حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم في رياضة المواي تاي MUAYTHAI لوزن 86 لعمر 16 – 17 سنه، والتي اقيمت في تايلاند.

وكان رافي قد شارك مع المنتخب الاماراتي بعد خوضه سلسلة بطولات محلية ودولية توجها بمبارزة قوية حامية وحاسمة، تميزت بتكافؤ اللاعبين وقدرة رافي على التحكم بذكاء وشجاعة على أجواء المبارزة التي انتهت لغير مصلحته، في وقت قدم فيه كفاءة عالية وقدرة كبيرة على مواجهة ندية تنبىء بمستقبل كبير له على المستوى العالمي وفي بطولات منتظرة.

وكان المنتخب الوطني الإماراتي للمواي تاي قد وصل منذ عشرة أيام إلى بانكوك للمشاركة في بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتبارا من الجمعة، وتستمر منافساتها حتى 12 من ديسمبر، بمشاركة 900 لاعب ولاعبة يمثلون 95 دولة، حيث ترأس بعثة المنتخب الاماراتي طارق المهيري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أمين عام الاتحاد العربي المدير التنفيذي للاتحاد، وتضم الجهاز الفني الذي يقوده عمر النعيمي، وطاقمه سانيت سامات ومونجوكن كاليك، عادل جواد، خاناتيب شارين وجبريل أبو سنينة، بجانب 21 لاعبا.

وكان المنتخب الاماراتي قد أقام من قبل معسكرا تدريبيا داخليا لرفع مستوى اللياقة البدنية وتطوير مهارات اللاعبين استعدادا للبطولة، وشاركه المعسكر المنتخب الفرنسي للمواي تاي، بالإضافة إلى استضافة بعض أندية الدولة لتبادل الخبرات بين اللاعبين، بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية. وتتزامن هذه البطولة مع العيد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب رمزي ابو سلهب والد رافي عن سعادته لنيل ابنه المركز الثاني عالميا وتتويجه بميدالية فضية، “والتي ما كانت لتتحقق لولا ارادة رافي الصلبة وعزيمته التي لا تلين واحتضان المنتخب الاماراتي لقدراته وتنميتها”، مؤكدا ان “رافي اتجه الى العالمية بخطوات ثابتة وواثقة وعينه على الذهبية، التي لن تكون بعد هذه البطولة عصية عليه”.

واهدى الفوز الى دولة الإمارات وقيادتها والى المنتخب الاماراتي في العيد الخمسين، آملا أن يختم المنتخب مشاركته في تايلاند بالمزيد من الميداليات، ومنها الميداليات الذهبية.