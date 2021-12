وزير الصحة يكشف عن عدد المشاركين في حملة التلقيح

A + A -

كشف وزير الصحة فراس أبيض أن مجموع الذين شاركوا في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا هو 34163 شخصاً.

وجاء في تغريدة له عبر "تويتر":

Total doses given today (preliminary numbers):

D1 : 25,215

D2: 1,814

D3: 7,134

Total: 34,163 doses

A big round of applause to the the teams and volunteers who worked very hard in vaccination centers to register every patient and administer each dose.

A very successful day!

واعلنت وزارة الصحة في بيان لها هذا المساء ان عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم في ماراتون فايزر لجميع الفئات العمرية بلغ 34163 شخصا.



وذكرت الوزارة بأن الماراتون سيستمر في يومه الثاني غدا الأحد داعية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الكثيفة.