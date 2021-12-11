جنبلاط: كلما تأخر إنعقاد مجلس الوزراء زاد الإنهيار

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أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلال لقائه مع “الإتحاد النسائي التقدمي”، إلى أنه “في غياب الدولة وسيطرتها على حدودها كيف يمكن أن نعطي الأمل؟ لكن سوف نتمسك بالأمل.”

وأضاف جنبلاط: “لا أفهم تلك المناورات على القانون تحت شعار الحصانات كفى هروباً من القانون بعد 36 إغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات إغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة إغتيال جماعية في مرفأ بيروت ونحن نقف عند عتبة التحقيق.”

وقال: “ربطوا التحقيق بإنعقاد مجلس الوزراء كلما تأخر الإنعقاد كلما زادت الأزمة وزاد الإنهيار.” وتابع: “هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في إنفجار المرفأ وأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي الى كارثة.”