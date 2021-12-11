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الملحق الثقافي الايراني زار مستشفى الرسول الاعظم

11
DECEMBER
2021
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زار الملحق الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي مستشفى الرسول الاعظم في يوم ولادة السيدة زينب، الذي أعلن يوما عالميا للممرضة، فاستقبله مدير المستشفى حسين شقير، وكان لقاء بالمناسبة حضرته ثلة من الممرضات المضحيات والهيئة الادارية في المستشفى.

وألقى السيد مرتضوي كلمة أعرب خلالها عن "سعادته بالحضور بين عدد من الممرضين والممرضات وإدارة المستشفى، الذين كانوا في الخطوط الصحية الامامية خلال السنوات الاخيرة منذ بداية تفشي وباء كورونا. لقد كانوا حقيقة مجاهدين، صامدين ومغامرين بأرواحهم"، كما بارك السيد مرتضوي للحاضرين "مناسبة ذكرى ولادة العقيلة السيدة زينب الكبرى"، لافتا الى أنه "يجب علينا القول ان تسمية الامام الخميني يوم ولادة السيدة زينب يوما للممرضة، انما يؤشر الى مكانة الممرضين العالية والخاصة في المجتمع الانساني".

وفي معرض حديثه عن شخصية السيدة زينب قال السيد مرتضوي: "ينبغي الالتفات الى انه مذكور في نص زيارة السيدة زينب بأنها عالمة غير معلمة، اي انها حملت العلم في وجودها دون ان يعلمها استاذ، وهذا يشير الى زكاوتها وطهرها فهي تالي تلو المعصوم, وحين يقول النبي الاكرم انا صراط الله المستقيم، ففي الواقع اساتذة ومعلمو السيدة زينب في حياتها كانوا اهل الكساء اهل بيت الرسول".

وأكد السيد مرتضوي أن "السؤال هو لماذا علينا أن نقتدي بالسيدة زينب عليها السلام؟".

وختم: "نحن اذا اردنا ان نقتدي بنموذج، لا سيما الاحبة في المشافي بخاصة هذا المستشفى العزيز الذي يحمل اسم رسولنا الاكرم، فإننا نقتدي بالسيدة زينب الكبرى تماما مثلما اقتدت هي نفسها بمعلميها جدها وأبويها وإخوتها، فتكون بذلك أسوة لنا وخير نموذج، بفضل ما ذكرناه من صفات عنها، وكونها العالمة غير المعلمة التي حوت في شخصيتها العلوم وايضا تالي تلو المعصوم".

من جهته، أثنى حسين شقير على كلام السيد مرتضوي "الذي دخل في صميم القلب وأعطى شحنة معنويات عالية للممرضين الذين ما زالوا في قلب المواجهة مع كورونا والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة"، شاكرا "السيد مرتضوي على إهتمامه بهذه المناسبة وحضوره بيننا في المستشفى، فلقد كان لكلمته المعبرة عظيم الاثر في قلوبنا جميعا، لذا، فإننا نشكره ونحييه على هذه اللفته الكريمة".

وفي نهاية اللقاء، وزع السيد مرتضوي هدايا على الممرضات في قسم العناية المشددة.

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