ماراتون فايزر في صور...اقبال كثيف لتلقي لقاح كورونا

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شهد مستشفى حيرام في صور إقبالا كثيفا للوافدين لتلقي لقاح كورونا، وخصوصا خلال اليوم الماراتوني الذي أطلقته وزارة الصحة العامة.

وشهدت باحة المستشفى إزدحاما كبيرا بشكل طوابير للحصول على اللقاح، ومن الأعمار كافة، ومنهم لتلقي اللقاح الثاني والأول لصغار السن والثالث لكبار السن.

وعلق رئيس مجلس الإدارة في مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي على هذا الإقبال، مشيرا الى ان "المرحلة الراهنة تحتاج الى الوعي وأخذ اللقاح، الذي من شأنه ان يحمي ويخفف من الإصابة بفيروس كورونا"، مثمنا "دور المواطنين الذين توافدوا لتلقي اللقاح، شعورا منهم بدقة المرحلة طبيا وعلى الصعد كافة"، مؤكدا ان "مستشفى حيرام سيبقى الى جانب أهله وناسه بقدر ما إستطاع من إمكانات".