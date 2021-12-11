السفارة اللبنانية في بروكسل تقدم مبادرة دعما للطلاب

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نظّمت السفارة اللبنانية في بروكسل مبادرة تهدف الى دعم الطلاب اللبنانيين من خلال المشاركة في سوق عيد الميلاد في بروكسل، حيث افتتحت بالتعاون مع مطعم OLiban اللبناني وChateau Ksara، كشكا خاصا بالماكولات اللبنانية، وتم اعتماد نبيذ Ksara للبيع خلال المناسبة التي تمتد على ثلاثة ايام.

وسيعود ريع جزء من أرباح المبادرة للطلاب اللبنانيين المشاركين، وهي مبادرة ثلاثية فريدة من نوعها تهدف الى دعم الاقتصاد اللبناني من خلال ترويج المطبخ والنبيذ اللبناني في جو من الاعياد، في حضور الاغتراب اللبناني بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح لتوزيعها على الطلاب.