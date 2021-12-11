living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حراك المتعاقدين: فيما المدارس الخاصة فتحت أبوابها روابط تضرب في الرسمي وتذهب للتعليم في الخاص

11
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

سأل حراك المتعاقدين في بيان تلاه منسقه حمزة منصور، "أليس بقاء المدارس الخاصة في حياد تام عن زوبعات الحكومة الصحية واضرابات التآمر الخارجي مسألة يجب التوقف عندها، خصوصا اذا ما علمنا ان المدارس الخاصة فتحت أبوابها للطلاب من 20 أيلول ولا تزال، وكأنه لا يعنيها لا ارتفاع أسعار البنزين ولا مخاطر كورونا".

ولفت الى ان "أساتذة روابط السلطة يضربون في المدارس الرسمية ويذهبون للتعليم في الخاص، وأبناء روابط السلطة يتعلمون في المدارس الخاصة ويضحون بأبناء الفقراء أبناء التعليم الرسمي، والمحرضون على تدمير المدرسة الرسمية المضربون لديهم مؤسسات ومصالح خاصة، ووزارة التربية تقوم بدفع أجرة اضراب المضربين مع دفع منح تعليم لأبنائهم في الخاص".

وأشار الى أن "التعليم في المرحلة الثانوية بدأ في 3 تشرين الثاني، يعني عمليا لم يتعلم الطلاب إلا 20 يوما في أغرب وأخطر ظاهرة مرت على التعليم الرسمي حتى الآن".

أضاف: "رئيس رابطة الثانوي المتقاعد وكذلك رئيس رابطة الأساسي يصرحان مع كل اضراب أن إضرابهم ليس موجها ضد وزير التربية بل ضد الحكومة، هل أنتم إلى هذه الدرجة من البساطة لتضحكوا على عقول الناس فتضحون وتقتلون مستوى طلابنا وحقهم بالتعلم، ومستوى التعليم الرسمي وتعطلون المدارس والثانويات على حساب تبييض وجوهكم؟ لماذا لا تعتصمون أمام الحكومة بل وتفرشون الخيم عند كل إضراب بدل الاستجمام والتسوق؟ كيف تعطيكم هذه الحكومة أجرة أيام إضراباتكم ثم وبكل وقاحة تذهبون ببنزين الرسمي للتدريس بالخاص؟".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout