كم بلغ عدد الملقّحين خلال "ماراتون فايزر" حتى الساعة؟

A + A -

أعلنت وزارة الصحة أنّ 16251 شخصاً تلقّوا اللقاح حتى الساعة خلال "ماراتون فايزر" الذي تنظّمه الوزارة اليوم.

وفي هذا السياق، شهد ماراتون فايزر في مستشفى نبيه بري الحكومي بالنبطية، إقبالاً كثيفًا من مختلف الفئات العمرية وتحديداً فئة الشباب، وكان لافتًا التنظيم الذي تولاه عناصر من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية والحركة الاجتماعية في النبطية.

ولفت المدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني خلال جولة له في قسم التلقيح، الى ان "الاقبال الكثيف الذي شهده الماراتون ينم عن حاجة ضرورية للوقاية والحماية، بعدما بلغت أعداد الاصابات ذروتها وباتت غرف العناية ممتلئة"، مشدداً على "أهمية اللقاح للوصول الى المناعة المجتمعية".