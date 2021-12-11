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أسرار الصحف ليوم السبت 11 كانون الأول 2021

11
DECEMBER
2021
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البناء

ـ خفايا
توقع مرجع دبلوماسي على إيقاع التوترات الجارية في العالم بين واشنطن وموسكو وواشنطن وطهران، وبلوغها حافة الانفجار أن تتكاثر الرسائل في الساحات التي تشكل صندوق بريد كلبنان والعراق، ولو صدق الناس الاختصاص المهني في المواضيع الشكلية لملفات التصعيد فهذا فن القطب المخفية.
ـ كواليس
لم تنجح الوساطة الفرنسية بإقناع السعودية بالتراجع عن الفيتو على ترشيح الرئيس سعد الحريري، بعدما تبين أن وراء القرار تجيير جزء من جمهور ونواب المستقبل لحساب كتلة القوات اللبنانية، وهو ما يعتقد الفرنسيون أنه سيضعف فرص الفوز بالغالبية وسيمنح المتطرفين مقاعد برلمانية.


الجمهورية
ـ شَكت نقابة معنية بسلعة حيوية من تصرفات شقيق وزير يتدخل في ملفات تخصّها.
ـ يكثر الحديث عن ترشّح اقتصادي إلى الإنتخابات النيابية في إحدى دوائر جبل لبنان على لائحة أحد الأحزاب النافذة فيها مكان نائب قرّر طوعا ألا يعاود الترشح.
ـ سئل مسؤول حزبي عن سبب تصعيد زعيم وسطي لخطابه السياسي ضد حزب بارز فقال: نحن أكثر مَن يفهم عليه.. إنه يحاول أن يَسترزِق على حسابنا.

 

اللواء
ـ همس
يسعى لبنان لمراجعة دولة كبرى حول آلية التزامها بالوعود التي قطعتها بما يتعلق بالتزود من الكهرباء والغاز المصري، من دون تطبيق قانون قيصر!
ـ غمز
يتقدّم نواب مخضرمون من قيادة حزب بارز بالطلب إليه الخروج من الترشيح للدورة المقبلة، لأسباب تهدف إلى عدم الإحراج!
ـ لغز
انشغلت دوائر عدّة بمعرفة من الشخصية الحزبية التي ابتاعت أكثر من 23 مليون دولار من السوق السوداء، ولمصلحة من؟

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