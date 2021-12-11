عناوين الصحف ليوم السبت 11 كانون الأول 2021

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الأخبار

ـ نهايةُ فاضِح الإمبراطورية: أسانج إلى حتفه الأميركي

ـ سلامة يقفل سفارات لبنان... والدولار يطير: إبعاد عون عن التفاوض مع صندوق النقد

ـ بوغدانوف للسعوديّين: تكرّرون في لبنان خطأكم في سوريا!

ـ حالة انتحار كلّ 48 ساعة

البناء

ـ تفاؤل روسي ـ أوروبي في فيينا بتجاوز المرحلة الصعبة… والتصعيد مستمر حول أوكرانيا

ـ ثنائي سلامة وبيطار يدفع البلد نحو الانهيار والانفجار: تعاميم الإفلاس ومذكرات التوقيف

ـ المحقق العدلي يرد على كلام بري لنقابة المحامين بمذكرة «فوري وعاجل» لاعتقال خليل

الجمهورية

ـ الحكومة تتآكل: كل الاحتمالات واردة

ـ دعوة خليجية ثابتة: لحصر السلاح

ـ نتيجتان أساسيتان لزيارة ميقاتي المصرية

ـ رفع «الدولار الجمركي»..سيف ذو حدّين

ـ مسؤول أوروبي: محادثات فيينا تتقدّم بشكل «منطقي»

اللواء

ـ الخلاف الرئاسي يتجدَّد حول إجراءات سلامة ومسايرة «الثنائي الشيعي»!

ـ إجماع خليجي علی الإصلاحات ومحاربة المخدرات والإرهاب.. وبيطار مصر على توقيف علي حسن خليل

ـ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية بيتا بالضفة