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عناوين الصحف ليوم السبت 11 كانون الأول 2021

11
DECEMBER
2021
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الأخبار

ـ نهايةُ فاضِح الإمبراطورية: أسانج إلى حتفه الأميركي
ـ سلامة يقفل سفارات لبنان... والدولار يطير: إبعاد عون عن التفاوض مع صندوق النقد
ـ بوغدانوف للسعوديّين: تكرّرون في لبنان خطأكم في سوريا!
ـ حالة انتحار كلّ 48 ساعة

البناء
ـ تفاؤل روسي ـ أوروبي في فيينا بتجاوز المرحلة الصعبة… والتصعيد مستمر حول أوكرانيا
ـ ثنائي سلامة وبيطار يدفع البلد نحو الانهيار والانفجار: تعاميم الإفلاس ومذكرات التوقيف
ـ المحقق العدلي يرد على كلام بري لنقابة المحامين بمذكرة «فوري وعاجل» لاعتقال خليل

الجمهورية
ـ الحكومة تتآكل: كل الاحتمالات واردة
ـ دعوة خليجية ثابتة: لحصر السلاح
ـ نتيجتان أساسيتان لزيارة ميقاتي المصرية
ـ رفع «الدولار الجمركي»..سيف ذو حدّين
ـ مسؤول أوروبي: محادثات فيينا تتقدّم بشكل «منطقي»

اللواء
ـ الخلاف الرئاسي يتجدَّد حول إجراءات سلامة ومسايرة «الثنائي الشيعي»!
ـ إجماع خليجي علی الإصلاحات ومحاربة المخدرات والإرهاب.. وبيطار مصر على توقيف علي حسن خليل
ـ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية بيتا بالضفة

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