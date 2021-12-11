انفجار مخيم البرج الشمالي في صور: لا قتلى

A + A -

البناء -

وقع انفجار مساء أمس في مخزن أسلحة تابع لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي، في منطقة صور.

وأكد مصدر فلسطيني لـ»رويترز» وقوع الانفجار في مستودع تابع للحركة.

وفيما هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفيات، تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط 12 جريحاً بعضهم بحال الخطر، مؤكدة عدم سقوط قتلى، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى جبل عامل في صور.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع وعملت على تبريد مكان الاشتعال.

وطلبت قوات «اليونيفيل» من موظفيها البقاء بعيداً من منطقة برج الشمالي بعد وقوع الانفجار.

واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي في صور.

بدوره كلف النائب الاستئنافي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وخبراء متفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار.