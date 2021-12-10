اليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري

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اصدر مستشفى الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19وجاء على الشكل الآتي:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 990

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 321 فحصا.

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

* عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 9

* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 ساعة المنصرمة: 2

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1433 حالة شفاء

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25

* حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”.