اليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري

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اصدر مستشفى الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19وجاء على الشكل الآتي:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 990
* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 321 فحصا.
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45
* عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 9
* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 ساعة المنصرمة: 2
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1433 حالة شفاء
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25
* حالات وفاة: 0″.
وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070”.