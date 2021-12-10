بعد انفجارات مخيّم برج الشمالي في صور.. القضاء يتحرّك!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّه وعلى أثر سماع دويّ في مخيّم البرج الشمالي في صور تبين لاحقاً انه ناتج عن انفجار في مستودع اسلحة تابع لحركة "حماس"، كلف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي، رهيف رمضان، الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.

ودوّت أصوات انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية داخل المخيم.

وتبين أن ذخيرة انفجرت في احد مراكز حركة "حماس" ولم تعرف الأسباب.

ويطوق الجيش المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم.

وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة.