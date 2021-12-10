رياشي إلى شرم الشيخ على رأس وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد

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تتوجّه وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي إلى شرم الشيخ الأحد المقبل، للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بين 13 و17 كانون الأول الجاري.

حيث سترأس الوزيرة وفد لبنان الرسمي إلى المؤتمر، الذي يضمّ ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.

وسوف تلقي الوزيرة رياشي كلمة لبنان أمام المؤتمر، والتي ستتضمّن تأكيداً على التزام الحكومة اللبنانية بإيلاء ملفّ مكافحة الفساد أولوية قصوى بوصفه ركيزة لأي عملية إصلاح يراد لها إنهاض لبنان من كبواته، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجسيمة التي يواجهها.

وسيشكّل المؤتمر فرصة لإعادة تأكيد التزام لبنان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأطر التعاون المتعددة الأطراف، الدولية والإقليمية، في مختلف أوجه الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك ميدان استرداد الموجودات.

وستعقد الوزيرة على هامش مشاركتها في المؤتمر سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين الأمميين المختصين، وعلى رأسهم المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الدكتورة غادة والي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة. وستشكّل اللقاءات مناسبة لاستبيان أوجه الدعم الممكنة للبنان في عدد من المجالات المتّصلة بجهود مكافحة الفساد.

يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC هي أبرز صكّ قانوني دولي مختصّ بموضوع مكافحة الفساد، دخلت حيّز النفاذ عام 2005، وقد انضم لبنان إليها في العام 2009. هذا ويجري تنظيم مؤتمر للدول الأطراف، وعددها 189 حالياً، مرة كل سنتين، علماً بأنّ الدورة الثامنة السابقة كانت قد عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2019.