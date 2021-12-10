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الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية: إمّا شمولنا بالمساعدات أو الإضراب

10
DECEMBER
2021
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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان ببيان، أن وفدا منها “اجتمع مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، بحضور المستشار الخاص لشؤون المستشفيات الحكومية سهيل ريا، وكان تأكيد من الوزير أن المرسوم الخاص بالمساعدة الاجتماعية لن يصدر الا بشمول موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان اسوة بالادارة العامة، وتم التأكيد ايضا على دعم موظفي المستشفيات الحكومية عبر خطوات تنفيذية في الايام المقبلة”.
 
وذكرت بأنه كان “صدر صباحا بيان من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية نتيجة تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي مشروع مرسوم يتضمن مساعدة اجتماعية مالية يستفيد منها موظفو الادارة العامة دون ذكر المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية”.
 
وأكدت الهيئة أنها “لن تسمح باستهداف موظفي المستشفيات الحكومية وعوائلهم”، لافتة الى أنه “تحت هذا العنوان وبما أنه قد نمي إلينا من خلال مستند مسرب عدم شمولنا بالمرسوم الجوال المتعلق بالمساعدة الإجتماعية المالية والمقدرة بمليون ونصف المليون ليرة بالحد الأدنى، وذلك نتيجة لتدهور سعر العملة الوطنية الأمر الذي انعكس سلبا على تدني قيمة الرواتب، فإننا كموظفي مستشفيات حكومية سنلجأ الى الاضراب الكلي التام لأن إنسانيتنا تجبرنا على ألا نجلد أولادنا وعوائلنا ونرميهم بالتهلكة. وتكون بذلك السلطة قد كافأتنا بعدما كنا وما زلنا نحارب باللحم الحي من دون وجود مقومات وسلاح للدفاع عن أنفسنا، وقد استشهد من استشهد فينا في سبيل الوطن”.

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