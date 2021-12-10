مصادر مصرف لبنان للـLBCI: المصارف لم تكن تعرف بقرار رفع قيمة الدولار المصرفي

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أفادت مصادر متابعة للـ LBCI، بأن "ضغوطا سياسية حصلت لرفع سعر الدولار المصرفي الى 8000 ليرة لبنانية بعد أن كان 3900 ليرة"، وربطت المصادر بين زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنيات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

أما مصادر مصرف لبنان فأوضحت للقناة أن "لا ضغوط سياسية، وطرح الأمر مع تشكيل حكومة ميقاتي، وتصاعد الطلب مع اقتراح الكابيتال كونترول، فوجد سلامة نفسه أمام رفع قيمة الدولار المصرفي".

ونفت أن تكون أي مصارف على علم مسبق بهذا القرار، مشيرة الى أنه "يستحيل على أي مصرف الدخول بهكذا عملية، أي شراء شيك بنكير قبل القرار، وبالتالي الكلام عن أن المصارف اشترت الشيكات المصرفية لتحقيق الأرباح، وهذا أمر غير صحيح".