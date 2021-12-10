رئيسة مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة تعلن إلغاء الاحتفال الميلادي الذي كان سيُقام برعاية البطريرك الماروني

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أعلنت رئيسة مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديميّة السيّدة إيناس جرمقاني عن إلغاء الاحتفال الميلادي الذي كان سيُقام برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي في الثامن عشر من كانون الأول الجاري، نظراً للظروف الصحيّة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وتوجّهت جرمقاني بالشكر الى البطريرك الراعي الذي فتح أبواب الصرح أمام ألف طفل من مؤسّسات مختلفة وطوائف مختلفة، بمشاركة فنّانين وإعلاميّين، للاحتفال بعيد الميلاد وزرع الرجاء في قلوب اللبنانيّين.

كما أكّدت أنّ المؤسّسة تعدّ لنشاطاتٍ عدّة ابتداءً من مطلع العام المقبل، كما ستقيم نشاطاً جامعاً في بكركي في الصيف المقبل، آملةً أن تزول الأزمتان الصحيّة والاقتصاديّة عن لبنان، لينهض من جديد.