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حجار تفقد مشروعا لدعم البنى التحتية في 3 قرى بقاعية ممولا من الحكومة الألمانية

10
DECEMBER
2021
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تفقد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مشروع “البناء والتدريب – التأهيل المهني في قطاع البناء” الذي تموله الحكومة الالمانية في ثلاث قرى بقاعية، يرافقه مدير مكتب المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) في لبنان توماس مولر ومستشار التنمية في السفارة الألمانية في بيروت يانيس نيوفيتو، حيث كان في استقبالهم رئيسا بلديتي أبلح روبرت سمعان وعيتنيت أسعد نجم ونائب رئيس بلدية القرعون أحمد عميص وعدد من اعضاء المجالس البلدية وأهالي من القرى المستفيدة من المشروع.

المشروع تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفذه (GIZ) بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعنى بإعادة تأهيل البنى التحتية لدعم المجتمعات اللبنانية واللاجئة وخلق فرص عمل وتدريب العمال المشاركين في تنفيذه. إذ أن تحسين البنية التحتية يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المجتمعات اللبنانية المضيفة، ويوفر للعمال المشاركين في تنفيذ المشروع دخلا هم بأمس الحاجة إليه. أما التدريب المهني الذي يخضعون له خلال عملهم في المشروع فيفتح لهم آفاقا جديدة.

انطلقت الجولة من بلدة أبلح حيث تفقد حجار اعمال إعادة تأهيل حديقة عامة وملعب سيوفران عند استكمال الاعمال فيهما، مساحة عامة آمنة لسكان البلدة وخاصة الأطفال.

ثم انتقل الى عيتنيت فالقرعون، متفقدا مشروع تركيب الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في كلتي البلدتين، والذي من شأنه خفض التكاليف التشغيلية للمحطتين وتقليل التلوث، وتمكين الأراضي الزراعية المجاورة من الاستفادة من المياه المعالجة في المحطتين.

كما استمع حجار الى شرح من العمال عن مساهمة هذه المشاريع في توفير فرص جديدة لهم ساعدتهم على بناء شبكة اتصال في سوق العمل.

يذكر أنه بدعم مالي من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تعمل (GIZ) على دراسة واعداد مشاريع التعاون التقني التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جمعيات مختلفة في كل من محافظات البقاع وجبل لبنان وبيروت وعكار والشمال، وتستهدف هذه المشاريع الفئات المهمشة حيث تبلغ قيمتها 47,750,000 يورو.

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