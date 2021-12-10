المفوضية الأوروبية تعتمد قرار معادلة بشأن شهادة كورونا الرقمية في لبنان

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اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم، قرار معادلة جديد يؤكد على أن شهادات كوفيد-19 الصادرة عن لبنان تعادل شهادة كوفيد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي دليلاً على أنّ حاملها قد تلقى لقاحاً ضد كوفيد-19، أو حصل على نتيجة اختبار PCR سلبية، أو تعافى من مرض كوفيد-19. وأطلقت المفوضية الأوروبية هذه الشهادة في الأول من تموز 2021 لتسهيل حرية التنقل الآمن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال الجائحة. ومنذ ذلك الحين، انضم 56 بلداً وإقليماً في خمس قارات إلى النظام، مع ربط بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال قرار معادلة.

وبتحقيق هذه المعادلة في الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي، انضم لبنان إلى نظام الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه بات الآن بإمكان الأفراد الذين تلقوا اللقاح في لبنان والذين يسافرون إلى منطقة شنغن استخدام شهادات اللقاح الخاصة بهم للتنقل بحرية وأمان عبر القارة. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاحات المقبولة للسفر إلى أوروبا هي تلك التي تعترف بها وكالة الأدوية الأوروبية، أي كوميرناتي (بيونتِك/فايزر)، سبيكيفاكس (موديرنا)، فاكسزيفريا (أسترازينيكا)، ولقاح جانسن الخاص بكوفيد-19. في الوقت نفسه، وافق لبنان على الاعتراف بشهادات سفر الأشخاص القادمين إلى لبنان الذين يحملون شهادة رقمية من الاتحاد الأوروبي أو من بلد حصل على معادلة الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب استئناف السفر الآمن، يشكل قرار المعادلة خطوة هامة بالنسبة إلى للبنان في استجابته للجائحة المتطورة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً فنياً لوزارة الصحة العامة لتطوير شهادة كوفيد الرقمية وتطبيقها على الهاتف المحمول. ويزود تطبيق الهاتف المحمول، الذي يخضع حالياً للمراجعة، الوزارة بالتكنولوجيا اللازمة للتحقق من شهادات لقاح كوفيد بطريقة آمنة، على سبيل المثال في المطار أو مؤسسات عامة أخرى. وشهادات اللقاح المؤهلة في لبنان هي تلك التي تعترف بها السلطات المحلية. وتقوم وزارة الصحة العامة حالياً باستكشاف إمكان إدراج نتائج اختبار PCR السلبية وشهادات التعافي في النظام.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف إنه “بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، طورنا التكنولوجيا ونظام تكنولوجيا المعلومات لشهادة كوفيد رقمية معتمدة وآمنة للبنان. وهذا لا يسهَّل السفر من أوروبا وإليها حصراً، بل سيساعد لبنان في استجابته للفيروس، خصوصاً أثناء العطلة المقبلة”.

وسيدخل قرار المفوضية حيز التنفيذ اعتباراً من 10 كانون الأول 2021. ويمكن الاطلاع على جميع القرارات على الإنترنت. كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي على الموقع الإلكتروني المخصص.