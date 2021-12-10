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نصار: خارطة طريق لإعادة تنظيم قطاع سياحي مستدام

10
DECEMBER
2021
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نظم مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار Trade and Investment Facilitation TIF- project الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اليوم، ورشة عمل لمناقشة تشكيل هيئات لإدارة الوجهات السياحية في لبنان بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لقطاع السياحة والضيافة. وحضر الورشة وزير السياحة وليد نصار ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ماري أيلين ديفيت وممثلون عن القطاع.

وأشار نصار في كلمته الافتتاحية، إلى “حرص وزارة السياحة على دعم المبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز وتطوير القطاع”. وقال: “وزارة السياحة في طور تأسيس نظام خاص لهيئات إدارة الوجهات السياحية وتحديد إطارها القانوني والعملي. ويهدف انشاء هذه الهيئات إلى تطبيق نظام لامركزي يساعد في تمكين المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل ودعم المرشدين السياحيين ونشر الوعي حول السياحة المحلية على الصعيد الوطني”.

أضاف: “نحن حريصون على مساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونثمن كل تعاون ودعم ومجهود يتلاقى ورؤية كل من الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتطوير السياحة في لبنان. تشكل ورشة العمل التي ينظمها مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار اليوم، خارطة طريق للتعاون لإعادة تنظيم وإدارة قطاع سياحي مستدام”.

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