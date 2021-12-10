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المعلومات تلقي القبض على قاتلي مواطن في داخل منتجع في الكورة

10
DECEMBER
2021
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بتاريخ 2-12-2021، داخل أحد المنتجعات في محلة القلمون، أقدم مجهولون ملثمون على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن (ب. ع.، مواليد عام 1970)، حيث أصيب بطلق ناري في صدره أدى إلى وفاته على الفور، وفر مطلقو النار إلى جهة مجهولة.

ونتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم كل من:
- ف. ق. (مواليد عام 1991، لبناني)
- ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)
- ع. ح. (مواليد عام 2001، سوري)

وبتاريخي 3 و 5-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة القلمون. كما نفذت القوة الخاصة بالشعبة مداهمة للغرفة التي يختبئ فيها الثاني والثالث في محلة المنكوبين نتج عنها توقيفهما، وبتفتيشهما والغرفة تم ضبط مسدس حربي - تبين انه أداة الجريمة - مع ممشط و4 طلقات صالحة للإستعمال.

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم لجهة إشتراكهم بالتخطيط لتنفيذ جريمة قتل الضحية بسبب وجود خلافات شخصية بينهم وبين المغدور، وبأنهم وضعوا خطة محكمة باستخدامهم أقنعة، وأنهم بتاريخ 2-12-2021، باشروا تنفيذ العملية حيث قام الأول بعملية المراقبة لحين حضور المغدور إلى المنتجع، ثم قام الثاني بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلًا، وفر على متن دراجة آلية برفقة الثالث الذي كان ينتظره على متنها.

وأجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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