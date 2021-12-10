الرئيس عون التقى ميقاتي: البحث تطرق الى الانعكاسات السلبية لتعميم حاكم مصرف لبنان وعدم انعقاد مجلس الوزراء

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، بعد ظهراليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج المحادثات التي اجراها الرئيس ميقاتي خلال زيارته الى جمهورية مصر العربية.

وتطرق البحث الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.

ولم يُدلِ الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح.