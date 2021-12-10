داليا داغر: نعم لدينا أزمة معيشية خطيرة ولكن لدينا امل اننا سنخرج في النهاية من النفق في حال تضامنّا

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رأت مؤسِّسة ورئيسة جمعية "سطوح بيروت" الإعلامية داليا داغر أنّ "ما نمرّ به متعلّق بالوضع السياسي والوضع الإقليمي، إذ شكّل أزمة إقتصادية ضاغطة إنعكست بشكل كبير وأساسي على المستوى المعيشي"، معتبرة أنّ "أزمة المصارف والأزمة المالية والفرق بين الليرة والدولار كل هذه العوامل أدت الى الوضع الذي نراه في لبنان".

داغر وفي حديث لبرنامج "حدث اليوم" مع توفيق مجيد عبر قناة فرانس 24، لفتت إلى أنّ "لبنان مرّ بالكثير من الأزمات في الـ30 سنة الأخيرة، لكن الأزمة الإقتصادية والمعيشية الحالية هي من الأصعب". وقالت: "ما نعيشه اليوم هو حرب نفسية، إعلامية، اجتماعية، وإقتصادية لم نعتد ان نعيشها، والأوضاع المعيشية لم تكن كما هي الآن حتى في خلال الحرب".

وأضافت: "هناك جو كبير من الإحباط، وبعض الأشخاص لا يريدون الإستمرار في العيش في لبنان لأنّهم لا يرون مستقبلا فيه وهنا تكمن الخطورة. وصحيح هناك خوف من المستقبل في لبنان انّما ما ينعش الأمل هو التضامن".

وتابعت: "أنا شخص يؤمن بالمؤسسات، إذ لا يمكن لدولة ان تبنى ولا لمواطن أن يستمرّ إن لم يكن هناك مؤسسات، ورغم إهتزازها في الفترة الأخيرة فنحن في طور الإصلاح الذي لا بدّ منه وهذا على كل مطلب دولي"، مشيرة إلى أنّ "الوضع مأزوم، وهناك محالاوت جدية من المجتمع المدني والجمعيات".

وأردفت داغر في سياق حديثها، قائلة: "نعم لدينا أزمة معيشية خطيرة، ولكن لدينا امل ايضا اننا سنخرج في النهاية من النفق في حال تضامنّا، وفي حال كان لدينا مبادرات إجتماعية تساعد في تخطي كل هذه الصعوبات".

وإعتبرت أنّنا "في ظلّ ازمة لديها اكثر من عامل منها العامل الإقليمي، وكان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة سيكون لها وقعها لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية"، مشدّدة على أنّ "المنطقة تعيش شد حبال وهذا ينعكس على الوضع في لبنان سواء على المؤسسات أو على المزيد الإنقسامات".

وأكّدت داغر أنّ "قناة التواصل بين الجمعيات والدولة موجودة لكن هناك جمعيات ترفض ذلك بحكم عدم ثقتها بالدولة"، كما أكّدت أنّ وجودها في باريس حاليا يندرج في اطار انطلاقة عمل جمعية “les toits de beyrouth” ، وقالت في سياق حديثها: "هذا ما اركز عليه الى جانب رسالتي الإعلامية في ظل الصعوبات التي يمر بها اللبنانيون".

وتابعت داغر حديثها في الحلقة التي تمحورت حول التداعيات الإجتماعية للأزمة الإقتصادية والسياسية في لبنان: "نقيم "تيلتون" سنويا في جمعية سطوح بيروت منذ 9 أعوام كل 23 من شهر ديسمبر حيث نعاين حالات بحاجة الى الكثير من المساعدة خصوصا على الصعيد الصحي ونتابع هذه الحالات طيلة العام وحتى النهاية".