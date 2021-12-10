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وزير الصحة: الازمة يمكن أن تشكل فرصة لارساء نظام صحي أكثر فعالية واستدامة

10
DECEMBER
2021
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عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إجتماعا تشاوريا موسعا مع ممثلي عدد من المنظمات الاممية والدولية المانحة والشريكة لوزارة الصحة العامة هدف لاطلاعهم على بروتوكول دعم الرعاية الصحية الأولية على المدى الطويلLPSP كإستراتيجية محدثة وضعتها الوزارة للمضي قدما في الاعتماد أكثر على مبدأ الرعاية الأولية المعتمد في العديد من دول العالم المتقدم، وذلك من خلال دعم شبكة الرعاية الصحية الأولية المنتشرة مراكزها على كافة الأراضي اللبنانية.

ورأى ابيض "أن الازمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان يمكن أن تشكل فرصة لارساء نظام صحي أكثر فعالية واستدامة"، مؤكداً أنها "تدفع لإعادة هيكلة القطاع الصحي بما يلبي التحديات الحالية بعدما بات واضحا أن النظام الصحي القديم لم يعد قادرا على الاستجابة لهذه التحديات".

وأوضح أن "استراتيجية الوزارة تقوم على إطلاع الشركاء الدوليين على القطاعات الصحية التي من المفيد الاستثمار فيها والتأثيرات الايجابية التي ستتحقق نتيجة ذلك على الواقع الصحي العام".

ولفت إلى "الدور الحيوي الذي تطلع به مراكز الرعاية الأولية في تقديم خدمات صحية ودوائية شاملة بإستثناء الاستشفاء".

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