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يشوعي لموقعنا: الليرة الى مزيد من الانهيار ولا حلّ الا عبر استرجاع ما سُلب من اللبنانيين

10
DECEMBER
2021
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أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي تعليقاً على التعميم الجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الخسائر الاجمالية التي تظهرت خلال السنتين المنصرمتين تقدّر بنحو 300 مليار دولار ومن ضمنها اختفاء الودائع، القروض على الدولة، خسائر انفجار المرفأ، تراجع القدرات الشرائية وغيرها... وهذه الخسائر تساوي متوسط 250 الف دولار للأسرة اللبنانية. وأضاف يشوعي:"أي حاكم بنك مركزي عليه النظر الى الاحتياطات الوطنية بالعملة الصعبة قبل أن يتسبب بزيادة حجم الكتلة النقدية مع كل ما يرتّب هذا الأمر من تداعيات سلبية على سعر الصرف".
وقال ييشوعي لموقعنا:"بلد يفقد 300 مليار دولار خلال عامين ولديه هذه الخسائر الفادحة كيف لحاكم المصرف المركزي فيه أن يتسبب بزيادة الكتبلة النقدية ليصبح يدور في حلقة مفرغة وفي سباق بين تصحيح الأكلاف وارتفاع سعر صرف الدولار.... لذلك سنبقى ندور في هذه الحلقة، والليرة الى مزيد من الانهيار".
وختم يشوعي لموقعنا كلامه على هذا الصعيد بالقول:"ما عنا مجال للخلاص الا من خلال استرجاع ما تم سبله من اللبنانيين، هناك مشتبه بهم يجب التحقيق معهم ومحاسبة المرتكبين".
وعلّق يشوعي على كلام النائب بلال عبدالله على قناة الجديد حول أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد هرّب 500 مليون دولار خلال الأزمة لمساعدة أهله وناسه بالقول:"لا أعتقد ان هذه الأموال قد ذهبت لمساعدة الناس، بل إنها على الأرجح قد هُرّبت الى الخارج".

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