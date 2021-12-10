living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زوجة بدري ضاهر للـtayyar.org: اتخذنا قرار المواجهة!

10
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

في اليوم العالمي لحقوق الانسان، تقدّم كلّ من المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، المدير العام للجنة الموقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، بشكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، وقد اعلنت عن الأمر المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون. وفي هذا الاطار أوضحت زوجة المدير العام للجمارك بدري ضاهر باسكال ضاهر للـtayyar.org أن قرار المواجهة اتُخذ من عائلات الموقوفين الأربعة في ضوء التوقيفات التعسفية. وسألت ضاهر تعليقاً على تنحية القاضي غسان خوري الذي كان ادّعى على زوجها:"الا تعني تنحية خوري كونه موضع شبهة أن التحقيق باطل في الأساس؟" وتابعت:"كذلك الأمر بالنسبة الى القاضي غسان عويدات الذي تنحّى بعدما كان أبدى الرأي بملف الموقوفين...فكيف اذا يبقى الموقوفون في السجن على ذمة التحقيق؟"
وسألت ضاهر عبر موقعنا أيضاً: كيف يعقل أن يبقى بدري ضاهر موقوفاً الى الآن بالجرم المدّعى عليه به وهو إدخال المتفجّرات، علماً أنه عُيّن مديراً عاماً للجمارك عام 2017، وقد تمّ إدخال نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت عام 2013؟
هذا واستغربت ضاهر ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن أن القاضي طارق البيطار مستعدّ لاخلاء سبيل الموقوفين في حال وافق اهالي الضحايا، وقالت:"إذا صحّ الأمر لماذا وضع الموقوفين بمواجهة أهالي الضحايا؟" وأضافت:"من غير المقبول أن يرهن بيطار قرار تخلية سبيل الموقوفين بموافقة أو رفض مسبقين من أهالي الضحايا، خلافاً للوقائع القضائية والمستندات التي يملكها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout