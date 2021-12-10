نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات يشرح سبب ارتفاع أسعار الأدوية

A + A -

يشتكي المواطنون اللبنانيون كثيرًا من ارتفاع أسعار الأدوية، التي لم تعد بمتناول العديد منهم. لذا، تواصل موقع tayyar.org مع نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة وسأله عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية، ليجيب شارحًا: "إن الارتفاع الذي نشهده اليوم في أسعار الأدوية ينتج، وللأسف وحصرا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وليس عن ارتفاع ثمن السلعة. فمن المعروف أن أسعار الأدوية تنخفض مع مرور الوقت ولا ترتفع، وسعر الدواء كذلك معروف، ولا يزال يُحدَّد حتى اليوم بالعملة الأجنبية لأنه مستورَد."

وتابع النقيب كريم جبارة قائلًا: "لا يتعلق ارتفاع سعر الدواء بتكلفته، حيث إن هذه الأخيرة ثابتة بالعملة الأجنبية، لا بل انّه معروف إن هذه التكلفة تنخفض مع الوقت. وقد كان المواطنون يلاحظون كل عام هذا الانخفاض في سعر العديد من الأدوية، الذي يبلغ أحيانًا الـ70%، حتى بات 90% من الأدوية في الصيدليات يُستورَد بسعر وسطي يبلغ 5$ فقط. ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض سعر الأدوية في بلاد المقارنة، وهي البلاد التي تتم مقارنة أسعار الدواء معها."