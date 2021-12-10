مزاد علني لبيع أرقام لوحات الآليات المميّزة

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أجرت "لجنة إجراء المزادات العلنية لبيع أرقام لوحات الآليات المميزة" في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 9/12/2021 في مبنى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - كورنيش النهر، مزادا علنيا، بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات، وفي تجربة هي الأولى في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، لبيع ثلاثة أرقام مميزة (222/M - 5000/M - 100000/Y ) بحضور 46 مزايدا كانوا قد تقدموا بطلبات مشاركة.

وقد بلغ حاصل بيع الأرقام المميزة بنتيجة المزايدة العلنية خمسة مليارات وسبعمئة مليون ليرة لبنانية على أن يصار إلى إستيفائها لصالح الخزينة العامة.

وقد أعرب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عن "إرتياحه لما اتسمت به من شفافية وتكريسها لنهج جديد قائم على العمل المؤسساتي بعيدا من منطق الزبائنية والمحاصصة والخدمات".