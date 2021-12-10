بول كنعان لوزير العمل: تراجع عن قرارك

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دعا المحامي بول يوسف كنعان وزير العمل مصطفى بيرم الى التراجع عن قراره القاضي بمنح فرص العمل للفلسطينيين ومكتومي القيد في لبنان، معتبراً أنه دعسة ناقصة وغير مبررة.

وأكد كنعان أن هذه المسألة لا تحتمل العشوائية او الشعبوية في التعاطي، خصوصاً أنها تمس بتداعياتها ما يرفضه الدستور اللبناني من توطين.

ووصف كنعان القرار بالخاطىء وغير المسؤول اذ يأتي في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، وارتفاع نسبة الهجرة، وتطلع اللبنانيين الى حكومتهم لخلق فرص عمل لهم لا زيادة المنافسة والحاق الضرر بهم.