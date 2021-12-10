طقس لبنان للأيام المقبلة.. تحضّروا لعودة الأمطار في هذا التاريخ

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يؤثر على لبنان استقرار جوي، يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويستمر لغاية يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع ان يتأثر بعدها لبنان بكتل هوائية رطبة تستمر لأيام عدة تؤدي الى طقس غير مستقر بارد وممطر أحياناً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين 13 و 21 درجة بقاعاً بين 2 و 18 درجة وعلى الـ 1000 م بين 6 و 15 درجة.

- الجو : مشمس

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة 20 - 30 كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلا - 50 - 65%.

- الضغط الجوي 1022 hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 20 درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس مستقر مشمس الى والحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين 15 و 23 درجة وبقاعا بين 6 و 18 درجة وعلى 1000 متر بين 9 و 17 درجة فيما الرياح جنوبية الى شمالية غربية ضعيفة من 20 الى 30 كم/س

الأحد: طقس مستقر قليل السحب والحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين 15 و 23 درجة وبقاعا بين 6 و 18 درجة وعلى 1000 متر بين 9 و 17 درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة من 20 الى 30 كم/س.