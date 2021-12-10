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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 كانون الأول 2021

10
DECEMBER
2021
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البناء

كواليس

قال ناشطون أميركيون يمثلون التيار التقدمي اليساري في الحزب الديمقراطي إنهم هزموا أمام التيار المحافظ الداعم لـ"إسرائيل" في فرض صور الصحافي جمال الخاشقجي ومعتقلي الرأي في البحرين والسعودية على مؤتمر الديمقراطية، واعتمدت مكانها جوائز لقنوات تلفزيونية عربية وإعلاميين.

خفايا

قال دبلوماسي عربي عتيق إن حال الأزمات تجد تعبيراتها عندما تصيب الدول في الإكثار من الزيارات الخارجية، وفقاً لنصيحة مكيافيلي للملوك والأمراء بإبهار الشعوب وإلهائها باستقبالات نظرائهم وزيارتهم، والإيحاء بإنجازاتها في زمن الأزمات. وأضاف أنظروا إلى كثيري الحركة تعرفون قلة البركة.

الجمهورية

إتخذ حزب فاعل قراراً بتجاهل تطور إقليمي حصل أخيراً وبتفادي التعليق عليه حتى إشعار آخر.

قالت أوساط مسؤول كبير رداً على ما اعتبر رسالة من مسؤول آخر له بتمديد مقابل تمديد: نحن لن نقبل إلا بانتخابات نيابية.

تدور أزمة صامتة بين مرجعين وتنسحب على محيطهما وهي أحد الأسباب التي تعوق عودة مؤسسة دستورية إلى الالتئام.

اللواء

 

أخذ مرجع مسؤول على مسؤوليته تحريك المساعدات في مجال الطاقة، في ضوء تباطؤ التعهدات التي تلت المفاوضات الثنائية والرباعية حول الاستجرار سواء الكهرباء أو الغاز!

يحاول حزب بارز استخدام امكانياته للحؤول دون أن تكون الانتخابات المقبلة، قاصمة لظهر حليف يُعاني صعوبات جمة!

تحولت وزارة سيادية إلى سلطة فوق كل السلطات، لا سيما لجهة القرار بالتصريف والرواتب على النحو الذي تراه ملائماً للنيل من المستحقات التقاعدية وغيرها!

 

النهار

اجرت وزارة الإتصالات مجموعة من التعيينات والمناقلات الإدارية في شركة "ألفا" يشوبها عيب المحاباة الإنتخابية لمقربين ومحسوبين على بعض الجهات السياسية. واللافت أن المعينين الجدد تنقصهم الكفاءة والخبرة والتخصصية، وجرى ترفيعهم من درجات دنيا، ومن ثم فرضهم رغم كل التحفظات والاعتراضات التي سبقت اقرار التعيينات.

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