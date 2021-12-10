عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 كانون الأول 2021

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الأخبار

لبنان «رسميّاً» في «لائحة أوميكرون»

انتخابات نقابة المعلّمين: نظام داخلي أم كباش سياسي؟

‫الاستقالات من الوظيفة العامة لم تبدأ (فعلـياً) بعد

سلامة يشعل سوق الصرف

البناء

سقوف عالية متقابلة في فيينا… وتسارع المسارين السياسي والعسكري حول أوكرانيا

واشنطن تعلن إنهاء وجودها القتالي في العراق… والمقاومة تعتبره تمويهاً للاحتلال

بيرم يزيل الحظر في سوق العمل عن الفلسطينيين… وباسيل: توطين مقنع ولن يمر

اللواء

السيسي ينصح بالوفاق.. ومفاجئة متوقعة لعودة مجلس الوزراء

باسيل لإسقاط مرسوم وزير العمل.. والكابيتال كونترول ينتظر إجراءات الحاكمية

الديار

واشنطن تُهوّل في ملف الترسيم: الإذعان او إعلان لبنان دولة «فاشلة»؟

زيارة ميقاتي للقاهرة «بلا نتائج».. وباريس للحريري: اوقف «المناورة»

الرياض تجدّد التحريض على حزب الله.. ورهان «اسرائيلي» على ماكرون!

الجمهورية

الرياض: أزمة لبنان بين الحزب والشعب

السيسي لدعم شامل للبنان