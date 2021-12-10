living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان «رسميّاً» في «لائحة أوميكرون»

10
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

راجانا حمية - الأخبار -

 

رسمياً، انضمّ لبنان إلى نادي الدول «المصابة» بمتحوّر «أوميكرون»، والتي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أصبحت بحدود 57 دولة. أخطر ما في هذا الوصول أنه يحلّ في مرحلة حساسة فشلت فيها عملية التلقيح في الوصول إلى المناعة الكافية

لم يعد وصول متحوّر «أوميكرون» إلى لبنان مسألة وقت، كما كان يقال طوال الفترة السابقة. إذ حان الوقت أمس، مع إعلان وزير الصحة فراس الأبيض، تسجيل حالتين مشتبه في إصابتهما بالمتحوّر الجديد. بذلك تبدأ، عملياً، مرحلة جديدة مع ثالث المتحورات بعد «ألفا» و«دلتا». ولئن كان الأخير يسيطر اليوم على معظم الحالات المسجّلة، إن لم يكن كلها، فقد لا يبقى الأمر كذلك. فما قبل دخول «أوميكرون»، أو بالأحرى تسجيل الإصابتين المشتبه فيهما في الرابع من الجاري، ليس كما بعده، إذ ينذر ذلك بأن «الأمور ذاهبة نحو الأسوأ»، على ما تقول مصادر متابعة للفحوص، وخصوصاً لناحية ارتفاع أعداد الإصابات.

في الرابع من الجاري، اشتبه العاملون في مختبر «كوفيد»، في الجامعة اللبنانية، بوجود نتيجتين يشتبه في أنهما تحملان المتحور الجديد، إذ لم تكن نتائجهما مطابقة للنتائج الأخرى. لذلك، عمل فريق الباحثين على إجراء اختبارٍ آخر للتأكد من احتمال وجود «أوميكرون». ويلفت الباحث المسؤول في المختبر فادي عبد الساتر إلى أن فريق الباحثين، وبسبب تأخر وصول التقنية الجديدة لكشف المتحور من كوريا، اعتمد في الاختبار على الجمع بين أكثر من تقنية متوفرة في المختبر، «بحيث اعتمدنا على طفرات من متحورَي الألفا والبيتا اللذين يجتمعان معاً في أوميكرون». وبنتيجة الاختبار، تبيّن وجود ثلاث طفرات: اثنتان من «ألفا» وواحدة من «بيتا»، وهي «الطفرات التي لا نجدها مجتمعة مع بعضها البعض إلا في أوميكرون». لذلك خرج الفريق بأول خلاصة شبه أكيدة بأن النتيجتين اللتين تعودان لحالتين آتيتين من أبيدجان وأديس أبابا تحملان ملامح المتحور «أوميكرون». ورغم أن الفريق ينتظر إجراء فحص التسلسل الجيني الكامل أو فك الشيفرة الجينية الكاملة للمتحور (SEQUENCING)، إلا أنه «99,99% نحن أمام أوميكرون».
هاتان النتيجتان ليستا إلا فاتحة لنتائج أخرى تأتي عبر مطار بيروت الدولي، وتحمل الطفرات الجديدة. فبحسب المعلومات، ثمة عدد من الحالات أتت بعد الرابع من الجاري هي قيد البحث اليوم لحسم ما إذا كانت أوميكرون أو لا، أضف إلى أنها ليست حالات محصورة بطائرات آتية من جنوب إفريقيا، وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المتحور ينتشر اليوم في كثير من البلدان، بحسب منظمة الصحة العالمية.

أخطر ما في الإعلان أمس أن الحالتين المشتبه في إصابتهما بالمتحور الجديد «هما في الحجر المنزلي»، على ما قال الأبيض، مشيراً إلى أن «برنامج الترصد الوبائي في الوزارة يتتبّعهما منذ وصولهما إلى لبنان وهما بصحة جيدة والأعراض خفيفة». لكن، التجارب السابقة تقود إلى القول إن المشكلة تكمن في... الحجر المنزلي نفسه. إذ إن هذا الحجر بالذات كان أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انتشار الفيروس محلياً. أضف إلى أنه لا يمكن التعويل أصلاً على «الضمير». إذ من الممكن أن تكون الحالتان أو تلك التي يشتبه فيها أيضاً قد اختلطت مع آخرين قبل التزام الحجر... إن التزمت به. وهذا ما يحتّم سؤال المعنيين عن تفعيل الرقابة قبل فوات الأوان.
يحلّ المتحور الجديد في مرحلة فائقة الحساسية في ما يخصّ نشاط الفيروس، مع تسجيل الإصابات ارتفاعاً كبيراً ووصولها الى عتبة الألفين، وهو ما يثير القلق، «في ظل تراجع قدرة المستشفيات على تحمل العبء الصحي الذي تحمّلته العام الماضي في مثل هذه الفترة، وخصوصاً أن القطاع يعاني من هجرة الكوادر الطبية والتمريضية»، وفق الأبيض. يضاف إلى ذلك، البطء الذي رافق عملية التلقيح في الفترة الماضية، قبل أن تستعيد بعض النشاط أخيراً. وبحسب الأبيض، فقد بدأ هذا التحسن يترجم في «ارتفاع عدد الذين يتسجّلون على المنصة يومياً من خمسة آلاف إلى 24 ألفاً، كما أن عدد الملقّحين ارتفع أسبوعياً من سبعين ألفاً إلى أكثر من مئة ألف»، آملاً أن «يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من مئة وثلاثين ألفاً أسبوعياً مع ماراتون فايزر في نهاية الأسبوع».
وشدد على «الأهمية المضاعفة للقاح مع انتشار المتحوّر الجديد الذي تشير المعلومات الأوليّة إلى أنه ينتقل بسرعة أكبر من المتحورات السابقة». وهو ما يعانيه عدد من الدول كالدانمارك وفرنسا، حيث ترتفع أعداد الإصابات بشكلٍ هائل.
ويحتوي متحور أوميكرون على 32 طفرة أساسية موجودة في البروتيين الشوكي، وهو بذلك يتفوّق على الدلتا الذي يحتوي على 9 طفراتٍ فقط، وهذا ما يؤثّر عملياً في نسبة فعالية اللقاحات، إذ إن اللقاح عليه أن يواجه هذا الكمّ من الطفرات. وهي فعاليّة لم تثبت بعد نسبتها، في انتظار التجارب السريرية والعلمية الموثّقة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout