نائب رئيس الحكومة: خطة التعافي الاقتصادي منتصف كانون الثاني

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كتبت "اللواء":

في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان «وفد الصندوق جاء بصيغة مصغّرة، وهدف زيارته تعرّف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين».

وأضاف في حديث تلفزيوني: نحن بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء للبدء بالخطة، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة في المفاوضات مع صندوق النقد. الوفد التقى مسؤولين، ولم تقتصر اللقاءات على البروتوكول بل دخلنا في السياسات والاستراتيجيات ونأمل ان تأتي بعثة موسّعة أوائل السنة المقبلة لندخل في تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والنقدي، ونتمنى أن تأتي في نصف شهر كانون الثاني.

وتابع: هناك اتفاق على الارقام بشكل مبدئي وما زلنا ندرس كيفية معالجة هذه الفجوة، ومن المتوقع ان نبدأ بتطبيق خطة التعافي الاقتصادي منتصف كانون الثاني 2022. وقال: إن مشروع الـ»كابيتال كونترول» المقدّم، نتج عن مشروعين مقدمَين من لجنة المال والموازنة ومن لجنة الادارة والعدل، وبناءً على توصيات صندوق النقد الدولي. والمهم ان نأخذ في الاعتبار ان الـ»كابيتال كونترول» هو لحماية المودِع قبل اي شيء آخر.