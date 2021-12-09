صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري وهذا ما جاء فيه

A+
A-
صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
"عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 990
AstraZeneca: 185
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 266 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1431 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24
- حالات وفاة: 1