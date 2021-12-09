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بري توافق مع سلامة على اعداد إقتراح يضمن قانونية أموال المودعين...ولقاء جمعه بكاسبار

9
DECEMBER
2021
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب المحامين ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة وعدد من نقباء المحامين السابقين ولجنة إدارة صندوق التقاعد. وهنأ الرئيس بري النقيب كسبار واعضاء مجلس النقابة، كما تخلل اللقاء عرض لشؤون متصلة بمطالب المحامين ومزاولة المهنة.
عد اللقاء، قال كسبار: "تطرقنا خلال اللقاء الى أمور عدة، منها موضوع الـ TVA المتعلق بالمحامين، وإمكانية تقديم النقابة الطعن أمام المجلس الدستوري في موضوع دستورية القوانين. كما تطرقنا الى موضوع المادة 111 المتعلقة بمنع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة من قبل قاضي التحقيق".

وأضاف: "الموضوع المهم أيضا، والذي سررنا بسماعه من دولة الرئيس والذي أكد عليه هو المتعلق بموضوع حقوق الودائع، ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية، فكلام الرئيس نبيه بري واضح في هذا الخصوص لجهة المحافظة على حقوق المودعين وهذا الأمر يعنينا كثيرا كمواطنين وكمحامين".

وتابع كسبار: "لا بد من توجيه الشكر لدولته على حسن الإستقبال وعلى تأكيده الدائم على تبني أي موضوع وأي مشروع وإقتراح قانون يقدم من النقابة".

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد جرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد إقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش، وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية، قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره".

كما استقبل ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في كندا السيد نبيل عباس بحضور مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبد الله.

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