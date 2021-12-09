ميقاتي من مقر الجامعة العربية: علينا ان نكون جميعا يدا واحدة

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أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي محادثات ثنائية، ظهر اليوم في مقر رئاسة الحكومة المصرية في القاهرة.

وأعقب الاجتماع الثنائي محادثات موسعة شارك فيها، عن الجانب المصري مساعدة رئيس مجلس الوزراء راندة المنشاوي، الامين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير علاء موسي. وحضر عن الجانب اللبناني السفير في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وكان الرئيس ميقاتي أدلى بعد زيارته مقر جامعة الدول العربية بالتصريح الاتي:"تشرفت بزيارة مقر الجامعة العربية للتعبير أولا عن شكري للامين العام احمد ابو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون الى جانب لبنان دائما. أعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان، وقد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق، ونحن كعرب نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة، ويد الله مع الجماعة".