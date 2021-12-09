كركي: 21 ملياراً لدفع معاملات المضمونين

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارين قضى بموجبهما إعطاء مكاتب الصندوق الاقليمية والمحلية سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 21 مليار ل.ل. تخصص لدفع التقديمات الصحيّة والعائلية للمضمونين، على أن تسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31/12/2021.

وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق البيان الآتي: "منذ تولّيه منصب مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2002، انتهج الدكتورمحمد كركي سياسة تفعيل أجهزة الرقابة المالية والصحّيّة لتحسين تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق عبر اتّخاذ القرارات والاجراءات اللازمة، وذلك من أجل تمكين الصندوق من تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين.

وقد نجح د.كركي، من خلال نهج الأمانة وحسن الأداء، بتوظيف الأموال التي ترفد الى الصندوق على أفضل وجه، لتأمين رعاية صحّية لائقة للمضمونين ودفع التقديمات الاجتماعية لهم.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام قرارين بتاريخ 7/12/2021 حملا الرقمين 738 و743 والذي قضى بموجبهما إعطاء مكاتب الصندوق الاقليمية والمحلية سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 21 مليار ل.ل. تخصص لدفع التقديمات الصحيّة والعائلية للمضمونين، على أن تسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31/12/2021.

وعليه، يتعهّد د.كركي للمضمونين بأنّه لن يتوقّف عن السعي الدائم والحثيث للدفاع عن حقوقهم ولن يتوانى عن التواصل مع جميع المعنيين في شتّى الملفات من زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة، و تغطية زيادة أسعار الدواء، والعمل على تحسين القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، وغيرها من أجل الوصول الى الخواتيم المرجوّة لحماية الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد".