هل تستمر الامطار؟.. اليكم طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة)

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع هطول امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية صباحا و انخفاض بسيط في درجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على الطرق الجبلية. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم مساء و يتكون الجليد على الطرق ابتداء من ارتفاع 2000متر و ما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحيانا .

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.

الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة.