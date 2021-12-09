بانو: ما يربطني بلبنان ليست المناصب انما الإيمان العميق به وبأهله

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عطفاً على الخبر الذي نشرته صباح اليوم صحيفة "نداء الوطن الغرّاء، صدر عن مكتب النائب العميد أنطوان بانو التوضيح التالي:

إنّ الخبر الذي نشرته صباح اليوم صحيفة "نداء الوطن" صحيح في جزئه الاول إذ إنّ عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو يعتزم عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة، لاسباب عائلية لأنّه يعيش في حالة تباعد عن عائلته التي تقيم في الخارج منذ 17 عاماً، ويعتبر أنّه آن الأوان لقضاء وقت أطول معها بعدما باعدت طبيعة عمله العسكري ثم السياسي عنها. اما الشق الثاني من الخبر

لجهة انكفاء النائب العميد عن الحياة النيابية وامتناعه عن المشاركة في الاجتماعات الحزبية والحياة السياسية، فهو غير صحيح فالنائب بانو العازف يواظب على حضور اجتماعات تكتل لبنان القوي والهيئة السياسية في التيار الوطني الحرّ الذي ينتمي إليه وقد عُيّن مؤخراً مسؤولاً عن الماكينة السياسية الانتخابية للتيار الوطني الحرّ في بيروت، لاسيّما نظرا لعلاقاته الواسعة وخبرته في التواصل، وقد كان ولا يزال مكتبه في الأشرفية مفتوحا لكل قريب وبعيد من كلّ لبنان بكل طوائفه، وقد نجح من خلاله في خلق جسر عبور بين المواطنين والدولة.

ويهمّ النائب بانو التأكيد على أنّ سفره من فترة إلى أخرى للبقاء إلى جانب عائلته لم ولن يُبعده عن بلده الحبيب ولن يُثنيه عن قضاء فترات طويلة في لبنان لمتابعة مسؤوليتاته الوطنية تجاه بلده مع التيار الوطني الحر، فليست المناصب هي التي تربطه بلبنان وأهله بل إيمانه العميق بهذا البلد. فاقتضى التصويب".

وكانت صحيفة نداء الوطن قد ننشرت في فقرة خفايا التالي: "ذكرت معلومات ان النائب في تكتل «لبنان القوي» العميد انطوان بانو قد ينسحب من الحياة النيابية ويلتحق بعائلته في لندن. والملاحظ ان بانو منكفئ عن المشاركة في الاجتماعات الحزبية والحياة السياسية ولم يتقدم بترشيحه في الإنتخابات الداخلية في «التيار الوطني الحر» ويستعدّ للسفر، لكن تمنيات وجِّهَت إليه بان يبقى حتى ولو لم يشارك في اي نشاط نيابي او سياسي."