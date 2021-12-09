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تابع ... حلقة جديدة من مسلسلسل سرقة النفط الخام من الأنبوب العراقي

9
DECEMBER
2021
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
 
البـــــلاغ التــــالـي:
 
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة النفط الخام من أنبوب النفط العراقي المخزّن في منشآت طرابلس-ليس قيد التشغيل حاليًّا-، كثفت دوريات الشعبة جهودها لكشف هوية المتورطين وملاحقتهم وتوقيفهم.
 
 نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت الى كشف هوية مجموعة متورطة بهذه العمليات، ومن بينهم:
 
- خ. د. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)
 
- م. د. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)
 
 بتاريخ ٥-١٢-٢٠٢١، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة شيرحميرن اثناء قيامهما بسرقة النفط الخام، وتم ضبط "فان هيونداي" بداخله خزان بلاستيك عدد /٢/ سعة الواحد /١٠٠٠/ ل، ويحتويان على أثر للنفط، وخرطوم يستخدم في عملية التفريغ.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا انهما كان يقومان بسرقة النفط الخام، وبتنفيذهما عمليّات سرقة عديدة سابقا من الانبوب عينه برفقة آخرين.
 
 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
 
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